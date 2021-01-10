低溫來襲，新竹縣一名35歲男子9日深夜被發現倒臥於竹東火車站廁所，警方發現後立即致電119求助，新竹縣消防局除了派遣救護人員到場，也指導警方現場做CPR，並送至鄰近的台北榮總新竹分院救治，仍回天乏術。

該名35歲男子於9日深夜由警方發現，倒臥於竹東火車站廁所，新竹縣消防局11點58分獲報，也立即派員前往救援。

9日晚間至10日上午，新竹縣共有2人到院前死亡，除了上述35歲男子外，另名94歲老翁也在家辭世，他過去疑有心臟病史。相關單位也注意民眾務必注意保暖，慎防心血管等疾病。

(中時 )