今日一同出席與會有國民黨副秘書長顏寬恒等出席擺攤連署的活動，台中市長盧秀燕也到場力挺。（國民黨台中市黨部提供）

江啟臣隨後進到建國市場內關心豬肉攤販的生意，透過廣播系統跟所有民眾請託，希望能夠邀請大家為了自己的健康，站出來踴躍連署。（國民黨台中市黨部提供）

建國市場許多買菜的婆婆媽媽看到連署攤位點後立刻放下採買的東西紛紛簽署。（國民黨台中市黨部提供）

國民黨發起「還我公投」、反萊豬」兩項公投案的第二階段連署，昨天已經在全省各地展開，實體連署站超過4200個，兩個公投案一日回收案都各破2萬5000份。10日主席江啟臣回到台中與台中市長盧秀燕合體，進駐台中重要的菜市場-建國市場連署點，呼籲民眾一起站出來，用公投展現民眾意志。

江啟臣表示，昨天連署反應熱烈，可以感受民眾對於食安、保民主所提出兩項公投案的關切。他拜託大家一定要樓上揪樓下，阿公帶阿嬤，為了我們的權益，為了下一代的健康，讓我們用公投選票大聲告訴蔡政府我們反對！

今日一同出席與會的計有國民黨副秘書長顏寬恒、台中市議員李中、沈佑蓮、張彥彤、羅廷瑋、冉齡軒多位市政顧問、里長、自治會會長等出席擺攤連署的活動，同時台中市長盧秀燕也到場力挺。

盧秀燕說，在國際賽事中的藥檢規定萊克多巴胺就是檢出重點，我們的國手也是，若萊劑都成為國手的藥檢項目之一，為何還要讓人民吃呢？台中市一貫的立場就是零檢出，同時也展開超前部署，組成肉品稽查小組，務必將市民的健康與福祉擺優先，不僅拒絕使用萊豬，食安標準不能打折，更要穩定物價提供消費者友善的消費環境。

台中市建國市場是台中最大的菜市場集散地，約有700個攤位在此，許多上街買菜的婆婆媽媽看到連署攤位點後立刻放下採買的東西紛紛簽署，上街採買的張媽媽表示，對於可能影響身體健康的萊劑很憂心，希望政府能夠拒絕萊豬。

江啟臣指出，這兩天全台有超過4200個連署點，同步展開連署，大家也可以利用國民黨的APP查詢離自己最近的連署點，便利商店也可以下載。昨天在新竹的友善連署點，竟有設立友善連署點遭到關切的情事。希望全民都能共同努力，為了我們的下一代。

江啟臣主席隨後也進到建國市場內關心豬肉攤販的生意，透過廣播系統跟所有民眾請託，希望能夠邀請大家為了自己的健康，站出來踴躍連署。

(中時 )