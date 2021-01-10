美國總統川普政府卸任前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日（9日）發出重大宣布，取消美國對台關係中，美方所有的交流限制。綠委陳亭妃表示，希望未來蔡總統有機會可以到美國正式訪問，綠委許智傑指出，這是歷史上關鍵的一刻。

陳亭妃說，川普在上月27日簽署的《台灣保證法》通過的3項重點，第一就是要美國軍售台灣變成常態性，第二個部分就是要美國協助台灣來積極加入所有的國際組織，另外一個部分就是希望國務院要立即解釋對台灣的交往準則。

陳亭妃表示，令人意外的是，美國國務院這麼快就做出回應，取消所有對台灣的限制，相信未來兩國之間的官員交往，不用有任何設限，而且也不用拘泥在某一個場所，未來台美之間的交往會更有穩定性，即便之後拜登政府上台，也不可能會任意更改。

許智傑指出，這是歷史上關鍵的一刻，也是2021年突如其來給台灣的大禮，將來台灣總統可以有機會訪問華府，盼望拜登政府將來也可以延續這個政策，讓中國了解民主台灣和世界民主的可貴。

(中時 )