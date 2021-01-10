剛上任半年的高雄市警察局長劉柏良驚傳「被異動」，高雄市議會議長曾麗燕與國民黨、民進黨、無黨團結聯盟團總召10日共同發表聲明、聲援劉柏良，並請中央尊重地方治安需求，重新考量人事案。

日前民進黨議員陳致中、黃文益已率先對外發表聲援。陳致中強調「看不懂在無重大違失下把六都警長當作跑馬燈換來換去的邏輯？縱然這是中央的人事權，但如果老是有非專業考量，受害的絕對是治安與市民！」

議會聲明表示，曾麗燕和國民黨團總召蔡武宏、民進黨團總召韓賜村及無黨團結聯盟總召朱信強均認為，劉柏良資歷完整，就任局長前曾服務高雄，熟悉高雄治安環境，到任半年，地方治安明顯改善，受到基層及議員肯定，警政署傳出劉柏良人事異動案，讓議會三黨團極感驚愕，希望中央能聽到高雄基層的心聲，不要一意孤行。

聲明也強調，雖然警政人事為中央一條鞭，但劉柏良僅就任半年即被異動，恐成為任職最短的局長，將不利於地方治安的維護，並影響基層員警士氣，期盼中央重視維護高雄治安的穩定性。

曾議長及議會三黨團總召一致認為，劉柏良是體恤基層員警及親民的局長，請中央重新考量劉柏良人事案。

(中時 )