一名女子前天在基隆外木山散步時，驚見一條黑白相間的巨蛇橫行在步道邊，仔細一看發現蛇的尾巴是扁的，長得和一般的蛇不太一樣，拍照PO網後，有內行網友一看大喊：「那是台灣最毒的蛇」，急勸女子快逃！

這名女子1月8日在臉書社團《基隆人》發文指出，帶小狗在外木山散步，意外發現路上有不速之客，她說「因為一端扁扁的，跟印象中的蛇不太一樣」，後來弟弟解答那海蛇，推測可能因為風浪太大，連海蛇都被吹飛了，提醒大家外出時要特別注意。

照片曝光後，讓眾人驚呆，從照片中可見，這條海蛇身形巨大，蜿蜒而行時，幾乎佔了半條步道，而且黑白相間的鋸齒狀紋路看起來頗嚇人，最特別的是，牠的尾巴有很長一段像被壓扁似的，直接與地面貼合。

有內行網友認出是「黑背海蛇」，是台灣最毒的蛇，網友紛紛留言「真的是海蛇無誤，尾巴是扁的」、「海裡的蛇比路上的毒上百倍」、「劇毒......」、「咬到無解喔」；不過也有網友解釋，雖然海蛇很毒，但攻擊速度沒有陸地上的蛇那麼快，因此威脅性沒有想像中的大。

根據維基百科，長吻海蛇又稱黃腹海蛇、黑背海蛇，是蛇亞目海蛇科下的一種，主要分布於熱帶海域，是台灣最毒的海蛇，台灣最毒的陸棲蛇是雨傘節。長吻海蛇雖擁有不容輕視的毒素，毒性約為埃及眼鏡蛇的十倍，但其輸毒量卻遠低於埃及眼鏡蛇，也甚少主動向人類發動咬擊。

馬路上有蛇! 機車騎士怕被咬急忙閃避

(中時新聞網)