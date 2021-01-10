美國總統川普政府卸任前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日（9日）發出重大宣布，取消美國對台關係中，美方所有的交流限制。民眾黨今日發出聲明表示，萊豬讓利的成果，在拜登上任後是否延續，執政黨應說清楚。

民眾黨說，樂見台美關係持續升溫，但川普政府任期將屆，這些舉動是否實質促進台美關係，民眾所關切的，是未來新政府上任後這樣的互惠條件是否仍存在，蔡政府必須向國人說清楚。

民眾黨表示，台美關係持續發展，是國內主流共識，但人民在乎的，應該是在國際交流之下，如何確保台灣民眾的權益不受損害，而過去一年來，蔡政府在完全不談判、不溝通的情況下，在萊豬進口議題上對美方讓利，讓利的成果，是否能在新政府上任後延續，這是執政黨必須去努力，同時也要向國人說清楚。

民眾黨指出，除了官方的交流不設限外，國人關切的，仍是未來我國是否能順利參與各項國際經貿協定與國際組織，這些實質的交流成果才能真正讓台灣走入世界，也期盼執政黨應該積極爭取，而非消極面對，被動聽命。

(中時 )