行政院長蘇貞昌10日上午到屏東視察屏東高鐵特定區，媒體問到美國駐聯合國大使要來台灣，蘇貞昌說，「非常歡迎」，台美都同樣尊重民主、自由、開放的共同價值，希望更進一步積極互動，讓台灣能夠在國際上有更大的空間。

記者先問到，前總統馬英九質疑說政府開放萊豬，是為了圖利美國藥廠，蘇貞昌痛斥「謠言」；接著再問到，民進黨籍高雄市議員陳致中及黃文益，提到換高雄市警察局長是為了換上自己人，蘇也痛斥「亂講」。

記者問到，美國駐聯合國大使要來台灣，立委王定宇說國民黨不要跟中共同一陣線，蘇貞昌說，美國駐聯合國大使要來台灣，我們非常的歡迎，這幾年台美關係在蔡總統領導下，有非常大的進步。

台美關係非常重要，光前年一年台美之間貿易就高達2兆4300億元，台美對區域和平穩定也都一致，一起努力。台美都同樣尊重民主、自由、開放的價值，也會更積極互動、互惠；美國也一直發表對台灣積極支持的言論，國會不分黨派都一致支持許多友台法案。

他說，這幾年在蔡總統領導下，台灣爭取到很多必要的防衛武器設施，我們對於美國重視台灣、為台灣發聲也表示感謝，也希望更進一步積極互動，讓台灣能在國際上有更大的空間。

(中時 )