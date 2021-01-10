雪白森林中驚見寂寞派出所 警局曝絕美景真實狀況：已裁撤多年

雪白森林中驚見寂寞派出所 警局曝絕美景真實狀況：已裁撤多年

一名網友日前在臉書分享一張被滿山雪白樹木環繞的派出所照片，照片呈現靜謐的雪白世界中，一棟破舊建築佇立其中的神祕感，吸引廣泛討論，該處經查詢確認是宜蘭縣大同鄉思源啞口附近的「思源派出所」；宜蘭縣警局說，該所已於民國86年裁撤、無員警進駐，由大同鄉公所負責管理維護。

一名網友日前在臉書分享一張被滿山雪白樹木環繞的派出所照片，照片呈現靜謐的雪白世界中，一棟破舊建築佇立其中的神祕感。（圖／民眾提供）

該網友在臉書社團「風景線」PO出一張雪景美照，他說1日前往宜蘭縣大同鄉思源啞口拍照時，途中發現一間「寂寞派出所」，該所周圍被銀白色的樹木包圍，猶如建築物處在銀白世界中，帶著一股神秘感，宛如森林中的秘密基地。不少網友留言「最美的警察局」、「會成為賞雪景點」、「美呆了」。

照片在網路遭廣泛討論，吸引超過2千人按讚，原PO在文中也以擬人化的方式，說「下雪了，路過請記得來看看我 」。

對此，宜蘭縣警察局表示，該派出所是宜蘭縣大同鄉南山村的「思源派出所」，因應警力不足及考量偏遠地區警力單薄，該所已於民國86年間裁撤，警力2名併至南山派出所，目前由南山派出所負責轄區安維工作，目前已無償借予大同鄉公所供羅葉尾溪封溪護魚巡護溪人員使用，目前由大同鄉公所管理維護。

(中時新聞網)