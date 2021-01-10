民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將於1月16日舉行投票，罷王總部9日也集結國民黨、民眾黨、綠黨、時代力量與民間力量，舉辦「倒宇天光 光榮中壢」園遊會，盼能衝高投票率。而當地里長似乎也開始通知選民罷免投票相關事宜，資深媒體人黃創夏回家看望父母時，就從到里長手上收到罷免案公告。

黃創夏今(10日)在臉書上PO出王浩宇罷免案公告的照片，並表示，他回家看望父母時，里長來敲門，「收到這一張⋯⋯」。

這張照片和黃創夏的貼文，也引起網友們討論，並在他臉書上留言表示，「國民黨存亡戰？（某前立委說的）」、「韓粉存亡戰到了」，但也有網友認為王浩宇應該被罷免，「誠信可議之人」、「這傢伙讓他回去當網紅！根本就是來亂的，罷免他不分藍綠」。

同時，王浩宇的表叔、罷王總部發言人、中壢區信義里里長邱仁德，也在臉書上發文強調「拉票、投票、催票」3次，他還PO圖呼籲民眾1月16日要記得攜帶身分證、印章、投票通知單，並佩戴好口罩前去投票。

此外，針對王浩宇的罷免案，國民黨呼籲中壢地區的民眾，無論支持罷王案與否，都應該踴躍出來投票，讓多數選民透過投票表達意見；民進黨方面則表示，會盡力協助該黨從政同志，能夠爭取更多選民的認同與支持，安然度過這個危機。

回家看父母，里長來敲門，收到這一張⋯⋯🙄 由黃創夏發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)