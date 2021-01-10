昨天晚上發送到台中市目前街友聚集的地下道、停車場等，讓街友們在寒冬夜晚感受到社會上善心人士的溫暖。（台中行善團提供）

台中行善團協會結合愛心企業店家成員，準備120份熱騰騰麻油雞、暖暖包等物資，霸王級寒流來襲啟動防凍計畫。（台中行善團提供）

霸王級寒流來襲造成全台各地63名民眾慘遭猝死！台中行善團協會結合愛心企業店家成員，準備120份熱騰騰麻油雞、暖暖包等物資，昨天晚上發送到台中市目前街友聚集的地下道、停車場、火車站、社會局暫時提供街友福滿安居處所、街友中心等，讓街友們在寒冬夜晚感受到社會上善心人士的溫暖。

台中行善團結合知名房仲品牌業者，包括升采開發公司總監張峰碩、21世紀不動產七期河南加盟店長陳昌輝、住商不動產南屯文山加盟店長許哲雄、台灣房屋草悟道旗艦特許加盟店長陳裕昌、房仲業者江旻穎，源德牙醫陳偉宗醫師等，擔心露宿在外的街友挨餓受凍。

牙醫師陳偉宗加入台中行善團協會已有4年多，寒冷中一起陪同關懷街友，並慰問街友如果有牙齒方面問題可以來診所找他，他會義務幫忙；發起人張峰碩先生也苦口婆心勸街友們去找份工作，早點離開街頭生活，如果需要協助方面，台中行善團協會一定會幫忙大家找到人生另一個方向，期盼每位街友可以正常回到社會上。

(中時 )