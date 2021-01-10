消防隊員到場發現陳家將熱水器裝在4樓半開放式陽台，疑因通風不良，造成4人一氧化碳中毒。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

消防隊員到場發現陳家將熱水器裝在4樓半開放式陽台，疑因通風不良，造成4人一氧化碳中毒。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

陳家三代六口輪流洗澡後，陸續一氧化碳中毒，消防隊員到場時有女子倒在房內昏迷。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中清水區鰲峰一街一戶透天厝，疑因瓦斯熱水器裝設在半開放式陽台，10日凌晨3時許一家6口中陸續傳出4人暈眩，其中3人上吐下瀉，家人以為食物中毒，趕緊通報119送醫。消防隊員獲報到場，使用五用氣體探測器偵測到一氧化碳數值高達400PPM，趕緊打開窗戶通風，並將3名女子及1名男嬰送醫。

據了解，陳家三代六口9日晚間到外吃火鍋聚餐，返家後陸續到透天厝4樓洗澡，疑因瓦斯熱水器裝在半開放式陽台，10日凌晨3時許家人陸續發生上吐下瀉、腹痛嘔吐暈眩等情形，陳姓阿公懷疑家人吃火鍋食物中毒，撥打119求助消防局派遣人車協助送醫。

台中市消防局派遣清水、梧棲及清泉等分隊，出動消防車1輛、救護車3輛、消防人員13名。消防員到場時有女子倒在浴室門口，其他房間各有2名女子及男嬰各有昏迷及嘔吐症狀，經使用五用氣體探測器偵測，屋內一氧化碳高達400PPM，經開窗通風後數值降至為120PPM。

透天厝有陳家三代2男、3女及1名男嬰同住，其中4名送醫，包括20歲張女意識模糊、24歲陳女頭暈嘔吐，50歲張女頭暈及男嬰均送往梧棲童綜合醫院救治，另2名男性堅持不就醫。

梧棲童綜合醫院表示，4名患者血液中一氧化碳濃度分別為，張女20歲42.1％、陳女24歲39.6％、張女50歲32.5％、男嬰11個月8.5％，目前均恢復意識，安排住進加護病房，暫無生命危險。

(中時 )