一名伊朗國會議員今天表示，伊朗將驅逐聯合國核子檢查員，除非美國在伊朗國會訂定的2月21日期限前解除制裁。

伊朗國會去年11月通過法案明定，若美國不解除制裁，伊朗政府將阻止國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）檢查其核子場址，並將加強鈾濃縮活動超過德黑蘭2015年簽訂核子協議規定的上限。

伊朗憲法監護委員會（Guardian Council）去年12 月2日批准這項法案後，政府表示將落實該法。

國會議員法拉哈尼（Ahmad Amirabadi Farahani）表示：「根據這項法律，如果美國人不在2月21日解除金融、銀行和石油制裁，我們將把國際原子能總署的檢查員驅逐出境，且一定會中止對補充議定書（Additional Protocol）的自願性落實。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中說，伊朗有義務允許檢查員入境。

「伊朗政權是再一次利用核子計畫來勒索國際社會，威脅區域安全。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100110

(中央社)