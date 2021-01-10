法拉利自撞插入擋土牆 車頭燒毀駕駛逃生 12:502021/01/10 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳姓男子駕駛法拉利自撞擋土牆。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法拉利起火燃燒，所幸駕駛無礙。（王揚傑翻攝） 今（10）日上午9時許，新北市石碇區碇坪路二段一輛紅色法拉利雙門跑車疑失控自撞擋土牆，引擎起火延燒車身，所幸車主及時逃出，無人傷亡，警方已在調查肇事原因。 警方表示，法拉利駕駛50歲吳姓男子駕車由石碇往坪林方向行駛，行經事故地點疑因煞車失控，不慎撞擊右方擋土牆，吳男下車後，引擎才開始冒煙起火，遂打119報案，火勢於9時30分撲滅，吳男並無酒駕情事。 莽男酒駕狂飆5公里 9警車包圍逮人！同車女緊抱：打勾勾要回來喔 開心出遊車輪卡排水溝 警民協助抬車脫困 (中時 ) #法拉利 #火燒車 #自撞 #擋土牆 #石碇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 牛氏企業 名牌鍋具福利品出清特賣 04:102021/01/10 產業．科技 小黃違停公車站 女大生急閃摔車爆頭慘死2審判決逆轉 15:312021/01/08 社會 台中四叉路口車禍雙方皆稱對方搶快 幸無人傷亡 10:262021/01/09 社會 土豪哥大手筆示愛：瑪莎拉蒂、法拉利送給妳 下跪求婚迪麗熱巴 18:002021/01/09 娛樂 社會10點檔》 醋夫疑妻外遇 敲昏焚燒慘成焦屍丟山區 19:002021/01/08 社會 果農沒回家 妻與子出門找人驚睹火燒車成焦屍 當場崩潰 20:452021/01/09 社會 少年載妹拒檢闖6紅燈 警轟12槍 04:102021/01/09 社會新聞 如爆炸現場 花蓮深夜飛車衝撞 14汽機車遭波及 15:572021/01/09 社會 行春健檢享優惠 守護車主平安行 04:102021/01/10 焦點要聞 木棒聯賽》田子杰首轟、李灝宇雙響炮 平鎮退興大附農 22:262021/01/09 體育 龍膽石斑也遭殃 養殖漁業傳寒害災情漁民欲哭無淚 16:242021/01/09 生活 社會熱門新聞 正面露臉激情片登Pornhub 新竹正妹崩潰怒告前男友 - 社會 計程車左轉未禮讓直行機車 27歲台積電工程師寒夜殞命 - 社會 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 親一下噴30萬 小黃滑行撞藍寶堅尼1500萬小牛 維修費驚人 - 社會 都是國家養我的 獨生子念軍校退伍拒養年邁雙親 下場曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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