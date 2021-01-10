法拉利起火燃燒，所幸駕駛無礙。（王揚傑翻攝）

今（10）日上午9時許，新北市石碇區碇坪路二段一輛紅色法拉利雙門跑車疑失控自撞擋土牆，引擎起火延燒車身，所幸車主及時逃出，無人傷亡，警方已在調查肇事原因。

警方表示，法拉利駕駛50歲吳姓男子駕車由石碇往坪林方向行駛，行經事故地點疑因煞車失控，不慎撞擊右方擋土牆，吳男下車後，引擎才開始冒煙起火，遂打119報案，火勢於9時30分撲滅，吳男並無酒駕情事。

(中時 )