環球網報導。（圖片摘自環球網）

美國總統川普20日即將卸任，在此之際，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9日發出重大宣布，取消美國對台關係中，美方所有的交流限制。對此，大陸官媒《環球網》今上午以「最後的瘋狂？！」為題，作出相關回應報導。

對於美國即將取消對台交流限制，《環球網》今（10日）上午痛批，蓬佩奧在推文中繼續拿所謂「民主」說事，聲稱此舉將使「民主」獲益，更引用《法新社》報導表示，這份聲明的「象徵意義可能大於實質意義」，但幾乎可以肯定的是會激怒大陸，且目前尚不清楚這一變化實際上意味著什麼。

《環球網》進一步指出，蓬佩奧7日就曾通過美國務院網站發表聲明惡毒攻擊大陸，還宣布美國駐聯合國代表將訪台的消息，國台辦發言人朱鳳蓮當時回應稱，大陸堅決反對美國與台灣地區之間進行任何形式的官方往來，堅決反對美方違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上採取嚴重錯誤行動。

大陸外交部發言人華春瑩在7日的外交記者會上也表示，「世界上只有一個中國」，台灣是大陸不可分割的一部分，「中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」，這是國際社會公認的事實。美方在中美《建交公報》中也就此作出明確承諾。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫和明確的。

華春瑩更痛批，川普政府內少數反華政客這段時間以來，不斷上演「最後瘋狂」，不擇手段利用所剩任期蓄意破壞中美關係，服務其個人政治私利。這種伎倆逆歷史潮流而動，違背兩國人民友好民意，必將遭到歷史的懲罰。

(中時新聞網)