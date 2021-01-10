「國民女神」陳妍希2016年與大陸小生陳曉結婚，並在同年底生下兒子「小星星」，陳妍希雖然婚後把生活重心轉往家庭，但陳妍希也不忘演藝工作，她主演的《跟你老婆去旅行》將搶攻賀歲檔期外，陳妍希也被陸網直擊現身街頭錄節目，她綁著俏麗馬尾、穿短裙露長腿，舉手投足根本少女。

陳妍希近日被陸網直擊，現身長沙街頭錄節目，她無懼個位數低溫，大方展現好身材，只見陳妍希頭頂活潑的高馬尾，而她身穿藍色寬版外套、黑色短裙，大方露出一雙纖細美腿，模樣宛如少女、超青春。

陳妍希辣穿短裙，大方秀一雙美腿。（圖／取材自新浪娛樂）

在微博流出的動圖中，陳妍希身形纖細、舉手投足俏麗，她對街頭的商店相當好奇，而民眾也對街頭出現大明星感到驚喜，紛紛拿出手機要拍大明星，微博博主也讚陳妍希「鏡頭下的她高馬尾清純靈動，室外零下溫度光腿錄製，真的好拼」。

其實37歲的陳妍希是辣媽一枚，她日前曬彈吉他自彈自唱影片，為兒子「小星星」慶祝4歲生日，陳妍希肉臉消風，她頂著巴掌小臉蛋、四肢超纖細，陳妍希還俏皮綁著高馬尾、頭頂蝴蝶結髮飾，整體看起來像個少女，狀態維持得極佳。

(中時新聞網)