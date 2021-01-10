國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署，昨（9）日已在全省各地展開，實體連署站超過4200個，兩個公投案一日回收案都各破2萬5000份，不過卻傳出連署點遭警方盤查。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新直批民進黨真的是「綠茶表」，且就在事情遭踢爆後，原本掛上的巡邏箱已撤下，是否心虛不得而知。

新竹市香山區有兩處反萊豬公投連署站，傳遭警方設置巡邏箱，此舉引發質疑，根本是在監控連署站，形同查水表，讓民眾因恐懼而不敢前往連署。

鄭照新今在臉書表示，綠營執政的新竹市，出現疑似警方上門查水表事件，以掛巡邏箱錄影拍照，或上門盤問「你們連署幾份」等方式，使提供連署地點者心生害怕，而撤回連署地點提供。

根據當地消息回報，新聞一經踢爆，原本昨天掛上的巡邏箱，今早立刻撤下。民進黨遭疑查水表，鄭照新直言，很難不讓人懷疑是對人民的威嚇，與對公投的惡意抵制，但越是這樣，越要站出來，讓執政黨知道人民才是老闆。

新竹市香山區反萊豬公投連署站，傳遭警方設置巡邏箱查水表，鄭照新批民進黨「真的是綠查表」。（圖／摘自鄭照新臉書）

不過，新竹市警察局澄清，因8日鄰近縣市發生彩券行被持槍強盜案，為加強年前治安巡守作為，因此在香山區牛埔東路、香北路、中華路、內湖路、延平路等12處彩券行設置巡邏箱，強調所謂查水表絕非事實呼籲停止造謠。

警方重申，會持續秉持「依法行政」、「行政中立」原則，加強各項治安措施、守護人民。

(中時新聞網)