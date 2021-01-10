美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10日宣布解除美國與台灣之間的交流限制，對此國民黨黨主席江啟臣強調，正向看待，也希望能延續到拜登政府，並且重申台灣是主權國家，一切都要回復中華民國主權，以對台灣有利的方向來追求雙邊關係的升級。
國民黨9日發起「還我公投」、「反萊豬」雙公投連署，江啟臣在10到台中建國市場的連署點呼籲民眾站出來，面對媒體詢問美方宣布解除台美交流限制，他表示，基本上國民黨正面看待台美關係的升級、強化，過去也一向支持雙邊關係的提升。
並且他表示，此時此刻美國正在進行政府的交接，國民黨希望美國內部政權交接順利，台美關係不要受到影響，目前傳出來不管是來台訪問，或是雙邊關係一些限制的解除，希望都延續到拜登政府，而且要持續實質有意義。
他也強調台灣是主權國家，一切都要回復中華民國主權，對台灣有利的方向來追求雙邊關係的提升。
(中時 )
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