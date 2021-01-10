婚姻上遇到不忠，相信任誰都會心碎，但真正要做出決斷，往往兩難。資深媒體人丁學偉分享一則案例，一對夫妻在結婚前，老公提議簽「婚前協議書」，其中一條是2人不離婚，則女方每月可得15萬生活費，但分手的話，就一毛錢都沒有，老婆沒想太多就簽下，沒想到男方婚後開始瘋狂劈腿，最高紀錄一次尬4女，但正宮卻因簽過婚前協議書，只能吞下心碎，繼續婚姻關係。

資深媒體人丁學偉作客《震震有詞》，分享一則關於簽下婚前協議書的故事，表示這段夫妻在簽下協議書後，老公再無所畏懼，接連劈腿，找了直播主當小三，小四是女大生，小五是模特兒，連去自費做健檢都能勾搭護士，成了小六，讓丁學偉直言「這個這個(老公)是職業級的」，而正宮不是沒抓到他偷腥，男方被抓包後都說一定會斷乾淨，但實際上總還有其他的女人。

長期下來，正宮無法忍受老公沒完沒了的外遇情事，鼓起勇氣提了離婚，沒想到老公竟把婚前協議書拿出來，表示這是女方看過並簽名的，離婚後就什麼都沒有，連財產都分不到，勸她繼續當名義上的夫妻，表面維持乖乖牌，陪他應酬露個臉給朋友看，公婆來吃飯的話兩人就演一下恩愛，「妳維持下去，每個月15萬一定都會到」。

至於婚前協議書的法律效力，律師劉韋廷表示，無論是婚前或婚後協議，只要跟法律相牴觸，就必須法律為準，例如離婚後，有剩餘財產分配請求權問題，在此例中，若太太沒收入，老公也不給錢，她就無法生活，因此「還是可以請求贍養費，就算有婚前協議這樣的約定」，劉律師強調，就算簽了約，但只要不合理，或是跟法律相牴觸，「其實是有機會救濟的」。

(中時新聞網)