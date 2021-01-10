古曜威9日參加新春節目錄影。（單純夢想文創事業提供）

古曜威9日參加MTV台「我愛偶像」新春節目錄影，2021年的一開始，塔羅牌登登老師，也為古曜威占卜了一下，登登老師表示：「今天準備的4張牌中，有一張是小人牌，很幸運古曜威沒抽中，而且幸運的古曜威，還抽到了4張組合牌當中最好的，太陽牌代表今年上半年，各方面的運勢會如日中天，非常旺，不管在事業、桃花、自身的狀況，都是吉星高照，特別是越接近夏天，就會越好運。」粉絲們聽到此張牌的解說後，都為古曜威感到開心，古曜威也透露自己從來沒有抽過這麼好的好牌，希望將這一份好運分享給大家。

錄影結束後，他加碼舉辦簽唱會，許多粉絲貼心製作古曜威肖像應援商品「口罩、扇子、胸針、鑰匙圈、貼紙、暖暖包」等，在7度的寒冬中守候令古曜威十分地感動。此外，他也於簽唱會前一晚，特地做了「古曜威牛年好運到」八個字充滿喜氣洋洋的馬卡龍，送給現場粉絲品嚐；簽唱會上，古曜威除了演唱〈我們都心軟〉等歌曲，同時預告受到紅心字會的邀請，即日起在全台萊爾富便利商店，已有他的肖像捐款箱，希望大家能夠隨手捐零錢，幫助孩童募集餐費，並且將於31日與家扶基金會的孩子們攜手演出「家扶心無限音樂會」，門票收入全數作為孩童教育經費。

(中時 )