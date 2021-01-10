蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」自上月30日於中途島北方海域失聯後，近日我國與美方展開密切合作搜救，農委會漁業署今(10)表示，由於海象好轉，除請原先投入搜救的4艘漁船再次嘗試靠近「永」船外，另也進一步協調已駛進附近水域的4艘大型漁船前往協助。

「永」船有1名李姓台籍船長，9名印尼船員，是艘延繩遠洋釣漁船，上月30日下午發現「永」船的VMS(漁船船位發報器)出現異常，按照相關規定每小時船隻應回報一次船位，這次VMS訊號異常後即通知船主，之後數次嘗試聯繫船長未果，僅有微弱船位訊號，最後訊號出現在1月2日早上。

漁業署表示，受洋流影響，「永」船位置不斷改變，今日上午9時距美方昨(9)日提供距離我較近的搜救漁船距離約200浬，不過昨天以前海況惡劣，馳援漁船僅能反覆嘗試迂迴靠近「永」船，並在風浪轉大時暫遠離避風。

而今日海況與先前相比有好轉跡象，除了已投入搜救的4艘漁船外，已再協調附近4艘大型漁船前往美方定翼機提供的最新位置提供協助。

漁業署統計，截至今天止，漁業署累計協調8艘我國籍漁船前往搜尋，並透過國家搜救指揮中心協調美國檀香山搜救中心協助，截至今天上午6時美方已派出26架次定翼機協助搜救。

漁業署強調，同時也另透過外交部協助持續進洽美方派艦以利突破及加速搜救工作。

(中時 )