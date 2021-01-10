大坑10號步道整修大幅提升步道安全性及行走舒適度。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑10號步道終點平台一覽。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

為提升大坑風景區旅遊品質，台中市觀光旅遊局投入230萬元經費，改善大坑10號步道登山步道及觀光相關設施，已於2020年底開放通行。此次整修大幅提升步道安全性及行走舒適度，讓10號步道以嶄新面貌重新迎接廣大遊客。

觀光旅遊局長林筱淇表示，10號步道是屬於休閒型的步道，平日及假日登山的民眾都很多。考量步道起點至約0K＋200處步道較為陡峭、階梯深度較短，民眾行走相當吃力，這次特別配合地形及避開樹木生長位置，適度調整步道路線，讓民眾行走更安全和舒適。

另外步道終點附近之路面，為避免民眾因下雨踩到泥濘的泥土路面，這次也一併辦理改善，考量排水和生態特別以鋪設一層粗木屑增加彈性，讓長輩行走更加舒適，步道沿途老舊涼亭也一併整修完成，民眾有空可以去走走，感受不一樣的10號步道。

林筱淇指出，大坑風景區去年遊客數將近300萬人次，已成為外縣市遊客來台中登山旅遊首選景點之一，除有12條步道，當地小吃芋圓、麻竹筍、甕窯雞、虱目魚丸、潤餅、農特產品等在地美食，健行後還能去大坑知名溫泉舒展身心，時間充裕也能規劃2天1夜山林之旅。

林筱淇提到，大坑共有12條步道各有不同的風格，歡迎大家有空來登山，但步道有依難易程度分等級，請民眾務必考量自已的身體狀況，選擇合適的步道攀爬；另市府為體貼登山遊客，持續辦理步道維護整修工作，施工均採分段封閉方式施工，同一登山步道群以不同時封閉超過2條為原則，目前尚有6號步道、8號步道及風動石公園封閉施工中，

(中時 )