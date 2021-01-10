連日全台急凍，本周末寒流溫度比元旦連假更低，讓年長者身體挺不住，彰化縣9日晚間至10日上午，再傳6名長者送醫OHCA （到院前已無呼吸心跳），彰化縣消防局強調，無法判定是否因寒流造成猝死，呼籲民眾與年長者做好保暖，降低心血管疾病發作。

根據彰化縣消防局統計，彰化縣從昨晚到今天上午，已有6名高齡長者緊急送醫OHCA，年齡均在76歲以上，多數在南彰化，其中線西90歲老翁，於清晨6點半左右緊急送醫不治。

這波超強寒流來襲，自8日起至今彰化縣內累計已有21人疑似寒流猝死。醫師呼籲，民眾出門、在家都務必做好保暖的工作，頭部、脖子可穿戴帽子、圍巾，腳腿部穿上厚襪子，做好全面防護以利禦寒。醫師也提醒，青壯年天冷勿熬夜、年長者老人家清晨醒來別急著起床，動作一定要緩慢，先左右翻身，動動手腳、踢踢腿，暖暖身子適應溫差，再起身離開被窩。

(中時 )