印尼廉價航空三佛齊（Sriwijaya）航空一架波音737-500型的客機9日下午起飛4分鐘後墜海，印尼官方10日表示，已經在墜機附近海域撈到一袋屍塊。

印尼廉價航空三佛齊（Sriwijaya）航空一架波音737-500型的客機昨（9）日下午起飛4分鐘後就墜海，印尼官方今（10）日表示，已經在墜機附近海域撈到一袋屍塊。

綜合法新社、澳洲《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）報導，大雅加達都會警察局公關主任尤斯利（Yusri Yunus）今日表示，今日上午救難隊員已經撈到1袋屍塊以及1袋乘客物品。

印尼國家搜救總署署長巴古斯（Bagus Puruhito）指出，救難人員在雅加達北部外海千島群島（Pulau Seribu）的瀾滄島（Lancang Island）及拉基島（Laki Island）間的爪哇海（Java Sea）找到這批物品，除了屍塊外，還包含衣物、金屬殘骸。

編號SJ198的三佛齊航空波音客機9日下午延後約1小時才出發，於2時36分左右從雅加達起飛，準備飛往婆羅洲（Borneo）西加里曼丹省（West Kalimantan）首府坤甸市（Pontianak），整個航程約90分鐘，不過卻在4分鐘後的2時40分時和塔台失去聯繫、墜海。根據飛機追蹤網站Flightradar24的數據，客機在通報塔台飛行至8,839公尺高空時，接下來1分鐘內高度驟降11,000英尺（約3,350公尺），印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）昨日表示，客機從雷達上消失前就偏離了原本的航道。

當天機上共載有62名乘客及機組員，當中包含10名兒童，印尼官方指出，機上全是印尼公民。

印尼官方今天持續進行海空大搜索，出動數百名救難人員、軍人、警察、及10艘軍艦搜救，至今仍無法確定飛機失事原因。

稍早有報導指千島群島附近漁民於周六下午2時30分左右聽到爆炸聲響，隨後海面上濺起大量水花，漁民指出當時天氣惡劣，雨下得非常大。

三佛齊航空一共有19架波音客機，主要經營印尼國內線及東南亞航線，昨日出事的SJ198客機機齡約26年。

成立於2003年的三佛齊航空過去並未發生過重大意外，2008年一架客機降落時衝出跑道，造成一農民死亡。

(中時新聞網)