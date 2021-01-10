林宥嘉昨扮成耶誕老人登台演出。（華研國際提供）

林宥嘉原訂去年12月26日受邀於耶誕假期在「台南好YOUNG耶誕跨年城」演出，不料受到疫情影響，活動延宕至昨晚（9日）才登場，林宥嘉換上原本準備好的裝扮，戴上大把白鬍子和聖誕帽亮相演出，讓粉絲超驚喜。對於這次活動延期舉行，他感性表示：「2020年真的不平靜，導致許多事情都變了。不過，這些事不是不來了，很多都只是晚一點來而已，例如遲到了兩個禮拜的聖誕老人。」鼓舞大家，雖疫情打亂生活節奏但不要因此洩氣。

林宥嘉一連演唱〈誘〉、〈成全〉等歌，透露這次之所以會有把聖誕元素和演出融合的想法，靈感全來自聖誕老人「本人」：「之前去芬蘭度蜜月時見到聖誕老人，他叫我要把這份快樂跟祝福延續下去，我就覺得自己有這個使命要把這些正面能量分享給大家。」憶起當時在微博上曬出與聖誕老人的合照，還被聖誕老人本人轉發，成為聖誕老人第一個親自回覆的華語歌手，林宥嘉直呼「感覺很奇妙」。

此外，林宥嘉也準備了一大袋裝滿跳跳糖的聖誕袋，唱到一半時無預警地突然從舞台一躍而下，直接和歌迷們面對面發糖，林宥嘉說：「雖然晚了兩周，但用這些糖果酸甜的驚喜滋味為大家開啟全新的一年，祝福每個人都可以過得健康精彩快樂。」隨後開玩笑表示：「其實你們拿到也不一定要吃啦，可以好好收藏著就好。如果真的要吃，吃壞肚子了也不要找我呦。」逗得台下歌迷們樂不可支。久久到訪一次台南的他，捨不得錯過當地美食，尤其特別鍾情鱔魚意麵及滷味，招認「每次來台南都會吃非常多」。

(中時 )