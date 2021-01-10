美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在卸任前送給台灣一份「大禮」，於9日宣布取消美對台所有的交流限制。對此，前立委陳學聖指出，這意味著我國總統到美國不再只是技術性過境停留，而是可以正式訪美，還能進入白宮，並直言，蔡總統訪美事不宜遲，要玩就玩真的。

對於蓬佩奧宣布美方取消對台交流的限制，總統府發言人張惇涵表示，這項聲明充分反應台美堅實的夥伴關係，讓台美關係不斷推展至目前的緊密友好；外交部也表示會在既有的良好互信基礎上，持續推動並深化台美關係。

對此，陳學聖今在臉書上表示，蓬佩奧此舉意味著我國總統到美國，不再只是技術性過境停留，而是可以正式訪美，並且還可以進白宮，「小英此時不訪美，更待何時？」

美國白宮既然都大膽解禁了，趁這幾天川普還是白宮主人，陳學聖呼籲總統，趕快表示訪美意願，造成事實，看川普有多麼挺台灣，台美關係有多麼友好。

此外，陳學聖也建議國民黨，不僅要大方歡迎聯合國大使克拉夫特大使訪台，更要全力支持小英訪美，且還一定要進白宮、一定要和川普公開握手，也讓川普感謝一下小英開放萊豬，留下歷史的一刻，更忍不住直言，「快！事不宜遲！要玩就玩大一點，玩真的！」

小英此時不訪美，更待何時？ 美國國務卿龐培歐（Mike... 由陳學聖發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)