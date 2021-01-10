新竹女子小安（化名），被朋友告知，自己正面露臉「激情片」，登上全球知名情色網站Pornhub，慘遭全球網友看光光，原來是前男友阿原（化名）為報復分手，將影片上傳，小安憤怒提告。新竹地院審理，依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判李男5個月有期徒刑，得易科罰金，審酌雙方和解，給予緩刑3年，可上訴。

根據判決書，小安與阿原本是男女朋友，2020年初某日凌晨，2人在阿原經營的火鍋店內發生口角拉扯，導致小安左眼瘀青紅腫，右手臂、左手肘、左小腿都瘀青。

2人分手後，阿原心存報復，竟於2020年3月，將2人交往時拍攝私處及露臉的恩愛畫面上傳到知名情色網站Pornhub。小安接到朋友的通知，才知道自己成了情色網女主角，崩潰報警處理。

新竹地方法院審酌，傷害部分阿原已與小安達成和解，並承諾賠償，女方也已撤回告訴，公訴不受理；妨害秘密罪嫌部分，法官認為女方同意拍攝親密畫面，且從網頁列印畫面可見，鏡頭對向女方正面且距離甚近，女方臉部表情尚屬自然且暴露其與被告性交之行為，應是於清醒時所拍攝，妨害秘密罪嫌不足。

針對性愛片部分則指出，阿原僅因感情糾紛，就隨意外流猥褻片，對小安身心造成難以抹滅之傷害，念在他犯後坦承犯行、態度尚可，與受害人也達成和解，最後依網際網路供人觀覽猥褻影像罪將他判刑5月，得易科罰金15萬元，給予緩刑3年，期間付保護管束。全案仍可上訴。

(中時新聞網)