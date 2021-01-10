台中市東光國小推動校園綠美化，綠意盎然。（環保局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市府環保局推動「校園清淨空氣綠牆計畫」，在國中小教室走廊的女兒牆外側花台設置清淨空氣綠牆，已有18所學校由中央補助完成設置，數量全國第一。台中市環保局長陳宏益10日表示，台中市在109學年有立新國中、軍功及東光國小等12校共獲補助經費213萬6千元，設置綠牆總面積達456平方公尺。

台中市環保局與行政院環保署合作，推動「校園清淨空氣綠牆計畫」，補助公立國中、小及長照機構擴大設置綠牆，台中市已有18所學校由中央補助完成設置，數量全國第一。陳宏益表示，在教室走廊的女兒牆外側花台設置清淨空氣綠牆，可阻擋室外空氣污染、提升室內空氣品質，達到滯塵、吸收空氣污染物及調節溫度的效果。

陳宏益指出，依國際對清淨空氣綠牆改善空品研究顯示，垂直型空氣綠牆可降低二氧化氮（NO2）濃度約40％、懸浮微粒（PM10）約60％，環保署委託研究團隊初步測試減量結果，也與國際研究結果一致；另有研究指出，綠牆可降低教室內細懸浮微粒（PM2.5）濃度約10％、臭氧（O3）約30％，並可降低室內溫度約1.8℃。

此外，環保局每年輔導民間企業領苗植樹，向公有苗園、行政院農業委員會林務局及市府農業局申請苗木，綠美化廠區周遭環境，去年輔導13家企業植樹綠化、種植6818株苗木，每年固碳量達4公噸，有效減少裸露地面積、抑制揚塵，提升空品。

(中時 )