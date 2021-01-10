台灣民眾黨10日舉行第一屆黨代表大會，黨主席柯文哲嚴厲抨擊蔡政府的萊豬政策，並表示執政黨對外軟弱、對內蠻悍，文青式語言和恐嚇式語言交替應用，雙標黨正是人民的感受。（王英豪攝）

台灣民眾黨10日舉行第一屆黨代表大會，在黨章修改後，黨代表舉手通過，黨主席柯文哲（後右二）秘書長謝立功（後右一）等舉手贊成通過。（王英豪攝）

台灣民眾黨今日舉行第一屆黨代表大會，黨主席柯文哲在致詞講稿中，嚴厲抨擊蔡政府的萊豬政策，並表示執政黨對外軟弱、對內蠻悍，文青式語言和恐嚇式語言交替應用，雙標黨正是人民的感受。最後人民所有的疑慮沒有解決，還引發豬肉漲價與標示不清的亂象，到頭來還是台灣民眾要承受這些後果。

柯文哲今日左打蔡政府萊豬亂象，右批國民黨無法清楚論述，卻使用無效杯葛的手段。柯文哲指出，藍營現在要訴諸社會運動，也不是現階段台灣需要，台灣需要解決問題的方案，而不是情緒的發洩，所謂的「國家治理」就是要跳出在野黨的格局。

柯文哲說，民眾黨不同於其他政黨，標舉「共融社會、國家治理」，這半年來，藍綠在萊豬議題上引發的亂象，更可以了解民眾黨主張的重要性。

柯文哲表示，希望台灣是一個團結理性的社會，能以科學務實的態度，來處理所面對的問題。因此在面對萊豬議題時，主張「源頭管理、明白標示」，就是希望屏除藍綠的意識形態，找出可行的解決方案，最重要的是讓人民有自由選擇的權力。

(中時 )