豐原第二區汙水下水道公告範圍，，應於公告日起6個月期限內完成接管，逾期5月12日拒接將面臨裁罰。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市水利局推動汙水下水道接管工程，豐原區已完成接管300戶，水利局呼籲民眾配合接管，尤其豐原區已公告的區域範圍包括育英路56巷以南、育英路24巷以東、育英路100巷以北及育英路以西所圍區域，應於公告日起6個月期限內完成接管，逾期5月12日拒接將面臨裁罰。

豐原區汙水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程，其中豐原大道及田心路等區域去年3月底開工，範圍涵蓋田心里、豐田里、南陽里等3里，陸續舉辦3場里說明會及11場巷道說明會，且完成公告範圍內的第一條示範巷道。

水利局說明，豐南街109巷接管後採用壓花地坪進行美化，使巷道不再骯髒雜亂有臭味，解決擾人問題，讓居民感受到接管後的改變。

水利局指出，依據《下水道法》第19條及下水道法施行細則第17條等相關規定，用戶接管具法令上的強制性；籲請公告範圍內尚未接管的用戶，於2020年11月12日公告起6個月內，自行僱用登記合格的承商，完成雨汙分流的改管作業並向水利局申請接管以聯接汙水下水道。

水利局補充，目前尚在獎勵期間，在施工空間足夠無施工障礙下，可免費辦理接管。用戶接管施工時，原則上會一併填除化糞池，除提升環境品質，也能省下定時抽肥、投藥、設施維護等開支，對市民絕對是一舉數得。

(中時 )