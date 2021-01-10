葉瑋庭和外籍老公結婚2年多。（資料照／星光娛樂提供）

葉瑋庭2018年與愛情長跑9年、大她18歲的加拿大籍老公結婚，婚後生活幸福美滿，粉絲相當期待兩人何時孕育「愛的結晶」。等待二年，今（10日）終於傳來好消息，葉瑋庭在社群分享超音波照報喜：「我要當媽媽了！」照片中胎兒的頭、手和身體，讓她忍不住笑說：「屁股翹很高的寶寶。」表示礙於習俗忍了3個月，終於能在今天、滿三個月的第一天與粉絲分享這個好消息，「當然商演還是照樣唱唱跳跳，小寶貝也很活潑，照超音波的時候就一直在揮揮手 踢踢腳！大概也被我影響了！」

她的經紀人牟鐘恩今受訪透露，葉瑋庭孕期第二個月時吐得很嚴重，期間身體最大的變化是胸部從D罩杯升級為F，為了幫她安胎，老公在家裡的地位瞬間變成男樸及美食外送員，不僅一肩扛起家裡內外打掃清潔責任，還得隨時替老婆張羅吃的，牟鐘恩笑說：「她現在簡直是家裡的女王，連想吃什麼水果也不用打字，直接截圖傳給老公看，要老公買回來。」

葉瑋庭和老公對於生男生女都期待，只要孩子健康最重要，她一年來因疫情關係，原本和老公愛逛夜市的習慣也戒了。至於工作後續狀況？牟鐘恩表示她已接10多場尾牙及春酒照就演出，公司會特別關注別讓她別在台上做出太激烈的舞蹈動作，希望她不要太辛苦，一切以身體及肚子裡的寶寶為重。

(中時 )