真理大學無預警更換台文館門鎖，8旬教授張良澤遭擋引發譁然。張良澤今天否認校方昨天與他相約台南見面未果的說法，他擔心台文館未來，明天會在台南召開記者會完整說明。

已故作家鍾肇政的兒子鍾延威日前在社群網站臉書（Facebook）披露，真理大學麻豆校區台灣文學資料館去年底無預警換鎖封館，不讓一手創辦台文館的82歲張良澤進入，引發文史界關注。

真理大學9日指出，真理大學校長陳奇銘與張良澤原相約當天下午在台南碰面，但後來張良澤未接電話、沒見成，會持續聯繫溝通。

張良澤上午出席在中央大學舉辦的「鍾肇政先生追思紀念學術研討會」，他在演講時表示，拜鍾延威所賜讓很多人都認識他，不但報紙及電視台都在報導，他從貴賓室走到會議室還要從地下室上來，一路前後都有護衛，「我沒有當過這麼大的偉大人物」。

張良澤指出，5日以為麻豆校區已開課，他還約了客人沒想到卻無法進入台文館，詢問學校職員才知道，台文館已換鎖，新鑰匙已交給「上面」。他以往演講都習慣印自己寫的講義給參與者，今天只好空手而來。

張良澤表示，昨天中午要出門時接到校方來電告知，陳奇銘約了前任校長等人南下，並詢問張良澤見面意願，但他表明正要出門北上，校方代表說會再通知見面的地點、時間，他便出發前往桃園。

張良澤指出，其實他每天心都很不安，麻豆校區已經沒有學生，學校經營有困難，「那這個館以後怎麼辦」，他雖然是名譽館長，但只是一個沒有權力的無薪義工，只能等校方指示。

張良澤說，希望與校長當面溝通，校長從上任以來都沒去過台文館，也沒有談過未來要怎麼樣，因此，他覺得見面是一個聽聽學校方針的機會。

張良澤表示，沒想到昨晚就看到校方宣稱雙方見面未果的新聞，「不曉得是我錯亂、校長錯亂，還是中間傳話的人沒有傳好」，所以明天下午2時會在台南召開記者會完整說明。

張良澤在演講中也提到，如今被封館最擔心是鍾肇政當年提供放在台文館的資料文件，這是鎮館之寶，這些「不是捐贈給學校，是寄存，給我們利用、給大家參觀」。

他說，相關文件已有幾十年歷史，擔心紙質腐爛，才會趕快通知鍾延威，希望把這個全世界只有1套的文物趕快移走、保存。

(中央社)