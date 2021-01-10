為了升級新竹市左岸硬體建設，新竹市政府特別於台68線高架橋下打造占地4500平方公尺、專屬兒童的Pushbike滑輪公園，園內並設有輪式溜冰場、輪動環狀道、轉彎練習區，可容納80組親子家庭及學齡兒童們使用，公園預計在農曆春節前完工啟用。

市長林智堅表示，新竹市是兒童城市，14歲以下的兒童占了總人口數18％，近年兒童熱愛騎pushbike，市府也積極打造專屬場地，除了在港南運河公園打造專業場地，更利用台68東西向快速道路竹東南寮線高架橋下閒置空間，打造Pushbike滑輪公園，並投入700萬元，預計春節前可完工。

環保局指出，Pushbike滑輪公園工程是重新清整後規畫使用，綠化面積2325平方公尺，預期提供80組親子家庭及學齡兒童們使用，規畫設置輪式溜冰場1處、輪動環狀道1處、轉彎練習區1處及休憩座椅5組。

環保局長江盛任表示，Pushbike滑輪公園透過明確的指標、交通號誌，以及便利的公共停車空間，增加易達性，還有透過全新設施和趣味性的場地動線，打造合適孩童運動發展的活動空間。

民眾驅車可從台1線頭前溪橋下，由新竹左岸前溪出口進入，步行單車族可透過櫻花大道或是鄰近標示為新竹左岸自行車道7K＋500公尺處進入，每年春季1月至3月間櫻花朵朵盛開的景緻，勢必豐富Pushbike滑輪公園的面容。

環保局指出，新竹左岸是總長10公里的低碳綠帶，從上游到下游有包括千甲空氣品質淨化區、左岸千甲出入口、柯子湖人工溼地、水源草原、左岸水源出入口，連結新竹左岸棒球場、新竹左岸運動公園河濱自行車道、左岸壘球場、狗狗公園、滑板公園、左岸前溪出入口、Pushbike滑輪公園、左岸舊社出入口，往下游有溪埔子人工溼地、舊港草原。

(中時 )