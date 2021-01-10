花田吸引遊客拍照。（劉秀芬攝）

花田吸引遊客拍照。（劉秀芬攝）

花燈、稻草牛裝置藝術增添拍照趣味。（劉秀芬攝）

花燈、稻草牛裝置藝術增添拍照趣味。（劉秀芬攝）

林鳳社區志工駐點提供觀光美食地圖諮詢服務。（劉秀芬攝）

林鳳社區志工維護環境清潔。（林鳳社區提供／劉秀芬台南傳真）

陽光露臉，六甲賞落羽松人潮暴增，路旁停車綿延兩公里。（劉秀芬攝）

不畏寒流來襲，遊客趁著周末連假兩天陽光露臉，衝台南市六甲區賞落羽松美景，星期六約有4000多人湧入，星期日溫度回升，遊客人數更是倍增。除了落羽松變色美景，六甲區公所也在四周種植草花、油菜花，設裝置藝術，增添拍照景點，社區安排志工駐點，提供旅遊諮詢、維護環境，提供優質的觀光旅遊環境。

六甲區區長陳啓榮表示，六甲落羽松美景紅遍全台，2021年元旦3天連假更迎來3.5萬觀光人潮，落羽松季系列活動將於1月30日正式開幕，但公所已先行整理、美化環境。

六甲區公所12月已先在落羽松林周遭撒下波斯菊、百日草、向日葵種子，1月中會陸續開花，附近稻田農夫也配合造景，種滿油菜花，成為大小朋友拍照熱點；向日葵區更設計了迷宮，盛開後估計會吸引更多人潮。

除了自然景觀，公所與南六公益慈善基金會推出「來稻六甲松鶴玩」花燈，結合六甲特色稻米、落羽松、火鶴花，有可愛的六甲落羽松吉祥物小羽、今年生肖小金牛。林鳳社區也利用稻草，由志工一起編成一隻稻草牛，非常吸睛。除了花燈、稻草牛，公所每周都會增添驚喜藝術裝置，希望讓遊客拍不膩。

林鳳社區則出動志工至現場擺攤，除了維護環境整潔，提供六甲觀光美食導覽地圖及解說，不少遊客順遊六甲其他景點及市區，帶動商圈生意，假日來客數成長3成，店家們都非常開心。

(中時 )