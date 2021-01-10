半導體矽智財廠円星科技（M31）發出重訊，董事長林孝平過世。（圖／摘自公開資訊觀測網）

半導體矽智財廠円星科技（M31）今（10）日發出重訊，董事長林孝平過世，享壽62歲。

円星科技中午由發言人方余平發布重訊，公告董事長林孝平逝世，公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人負責，強調對公司營運無影響。

円星科技為台積電合作夥伴，根據円星科技官網公開資訊，董事長兼總經理林孝平，1981年畢業於國立台灣大學電機工程系，1984年畢業於美國加州大學 (U.C. Santa Barbara) 並取得電機碩士學位。在1993年擔任智原科技研發副總經理之前，曾任職於台灣聯華電子（UMC）與益華電腦公司（Cadence，前身為美國 ECAD），於1996年12月至2011年3月擔任智原科技總經理。

林孝平先生曾獲得多項榮譽，包括1992年中國工程師學會優秀青年工程師獎、1998年全國十大傑出工程師獎，2005年經濟部產業科技發展獎--個人成就獎 (研發管理創新類)，2019年潘文淵基金會ERSO Award。

(中時新聞網)