國際醫事放射師聯盟（ISRRT）逕自將中華民國醫事放射學會和放射師公會全國聯合會的官網更名為改為「中華台北（Chinese Taipei），對此，國民黨主席江啟臣質疑蔡政府不斷做大內宣的同時，應該有能力解決這些外交打壓。（馮惠宜攝）

國際醫事放射師聯盟（ISRRT）逕自將中華民國醫事放射學會和放射師公會全國聯合會的官網更名為改為「中華台北（Chinese Taipei）」，對於台灣再遭受到國際團體不平等對待，國民黨主席江啟臣左批WHO應把重心放在全球防疫合作上，也質疑蔡政府不斷做大內宣的同時，應該有能力解決這些外交打壓。

中華民國醫事放射學會和放射師公會全國聯合會在國際醫事放射師聯盟（ISRRT）的官網從「台灣（Taiwan）」改為「中華台北（Chinese Taipei）」，放射師公會全聯會表達抗議，對於台灣再受到國際打壓，國民黨主席江啟臣指出，不接受這樣的矮化，並呼籲WHO此時此刻做這樣的事有損WHO做為全球防疫組織的公信力，此時此刻應該把重心放在全球防疫合作。

他也說，但過去這樣的事情並未發生，為什麼這時候會發生？執政政府應去了解？應檢討我們對外政策那裏出了問題？

江啟臣說，政府在做大內宣的同時，這些基本問題應該也有能力排解，因為台灣面臨的外交壓力，不是此時此刻才有，每一個執政的政府都必須面對這些外交壓力國際的打壓，同時，也考驗執政者的處置能力。

(中時 )