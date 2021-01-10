「大陸第一小生」黃曉明與女神Angelababy(楊穎)結婚6年、育有1子，近年雖屢傳婚變，但都遭雙方否認，而夫妻情風波未平，近日又因黃曉明在《乘風破浪的姐姐2》中同台舊愛李菲兒，再掀話題，連帶Baby當年被傳是介入兩人的第三者的傳聞，也被挖出熱議，讓她無奈親上火線澄清，黃曉明也出面護妻，事件延燒多日，如今又有新發展，黃曉明拋出震撼彈，宣布退出《浪姐2》本季錄製，消息瞬間登上微博熱搜第一名。

黃曉明加盟《浪姐2》並同台前女友李菲兒，讓Baby當年「小三傳聞」再起，對此Baby罕見主動反擊，po文澄清當年跟老公相識時，黃曉明說自己單身，直到李菲兒某次受訪，暗指Baby是小三，Baby第一時間詢問黃曉明，他說兩人已經分手了，Baby表示之所跳出來澄清是「不太想再幫別人扛著這口鍋了」，並稱呼老公為「黃先生」，而黃曉明則跳出來護妻，表示家人永遠是他的底線，「有什麼話都衝我來！」，兩人發聲，卻反倒讓眾人更議論他們現在的感情狀態。

黃曉明微博發文。(翻攝自黃曉明微博)

事件延燒多日，眼見未能平息，中午左右黃曉明突然在微博發文，感性表示自季曾陪《乘風破浪的姐姐》走過一整季，「它讓我們看見了女性的力量和魅力。這是一個非常棒的節目，我很愛姐姐這個舞台」，而儘管對這個節目已有感情，也感到不捨，「但我認為姐姐們的專注與突破不該被任何聲音所影響，因此我決定退出本季節目錄製」，黃曉明表示會繼續在場外幫姐姐們加油，「未來再見！」。

黃曉明不敵輿論，拋下震撼彈，宣布退出節目，文章才貼出半小時，就吸引10萬人按讚，並且立刻登上微博熱搜第一名，對此，多數粉絲們表示尊重，「支持曉明哥的選擇！遠離亂七八糟的吸血炒作」、「安心拍戲，我們愛你！」、「期待你給我們帶來更多優秀的作品」，有人替黃曉明覺得不值「別人熱搜流量都賺到了，黃曉明工作節目都沒有了，誰在搞事一眼就能看清楚了」，甚至怪Baby連累老公，「現在好不容易回來了又要被拉下去」。

(中時新聞網)