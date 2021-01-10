2021年才剛開始就傳出有我國參與的國際組織遭矮化、打壓，中華民國醫事放射學會今日表示，日前收到國際醫事放射師聯盟（ISRRT）的通知，已將我國的會員名稱台灣改為中華台北，對此醫事放射學會表示，此為世界衛生組織(WHO)向ISRRT施壓，並在收到通知的當下就立即提出抗議，盼我國政府能硬起來要求撤回該組織的更名要求。

我國參與ISRRT的組織共有2個，分別是醫事放射學會與放射師公會全聯會，加入時間已長達50年，可說是元老會員，由於大陸至今尚未加入，因此所掛的會員名稱一直都是台灣。

放射師公會全聯會理事長杜俊元表示，去年底接獲ISRRT通知，表示已將我兩個會員代表名稱改為中華台北，還指出是因世界衛生組織施壓，強調因台灣不算國家，只能用地區名，雖然已發函要求更正，但至今ISRRT仍未回應。

杜俊元推測，ISRRT之所以此時突然變更我會籍名稱，應是欲讓大陸加入，且就連香港、澳門都未在會員名稱前增列中國，因此這次更名顯然是在針對我國。

(中時 )