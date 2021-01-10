四年級學生葉又嘉以「最盡責的隊長」，獲攝影競賽國小組首獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

四年級學生鄭守程（右）的作品「否極泰來的飛盤手」獲攝影競賽國小組優選。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

深美國小老師蔣育坪與三年級學生蕭敏淳共同掌拍攝的「撿球妹的棒球夢」，獲微電影競賽大專社會組評審特別獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市深美國小特教生參加「2020 礙上體育課」適應體育微電影暨攝影競賽，抱回數個獎項，其中四年級學生葉又嘉以「最盡責的隊長」，獲攝影競賽國小組首獎。

教育部委託國立台灣師範大學舉辦，以描述特教生參與體育活動的微電影暨攝影競賽，葉又嘉的創作「最盡責的隊長」榮獲攝影競賽國小組首獎，四年級學生鄭守程的作品「否極泰來的飛盤手」獲攝影競賽國小組優選；另外，深美國小老師蔣育坪與三年級學生蕭敏淳共同掌拍攝的「撿球妹的棒球夢」，獲微電影競賽大專社會組評審特別獎。

葉又嘉表示，自己是校內攝影社的成員，除了拍攝外，也參與地板滾球比賽，他說，最喜歡隊長鄭守程認真投球的樣子，雖然隊長平時常常不專心需要被提醒，但在比賽當天，不僅全神貫注認真參賽，更提供隊友許多比賽策略，鼓舞大家的樣子深深感動了他，因此，想透過相機記錄下來。

另外，蕭敏淳是一位學習障礙書寫困難的資優生，每天放學看到棒球隊在操場上練習覺得有趣，便許下加入棒球隊的夢想，其教練得知後，協助她在課餘時間練習，最終完成夢想，她表示，自己想把這個過程記錄下來，因此，與老師蔣育坪拍攝為「撿球妹的棒球夢」，這次能獲獎非常開心。

教育處表示，市府每年舉辦適應體育課程、特教學生美術比賽暨得獎作品美展等活動，盼學校持續鼓勵特教學生多元展能，讓更多人看見孩子不一樣的一面，以上得獎微電影及攝影作品可以至基隆市政府教育處粉絲團、基隆教主上觀看。

(中時 )