農委會今天說，對於家樂福等業者配合政策，自行主動申請撤銷使用台灣豬證明標章，表示肯定與感謝；截至8日已查核2095家業者、撤下或收回標章107家，預計1月底前會完成查核。

中央畜產會昨天稱稽查發現家樂福使用進口豬，須裁撤台灣豬證明標章。家樂福回應，非常錯愕，是在已說明「僅限冷藏區」使用前提下通過認證；之後因無法全店採用、也主動裁撤，並非違規遭下架。

農委會發布新聞稿表示，有關家樂福撤下台灣豬證明標章部分，因業者原本基於生鮮豬肉來自國產豬隻，在中央畜產會試辦輔導下提出申請，但量販店為提供多元化產品供消費者一店購足，與證明標章「全店針對豬肉及豬可食部位或加工品主原料全數使用國內豬隻」規範不一致，經畜產會訪視說明後，業者願意配合政策，自行主動申請撤銷使用標章。

農委會對於業者支持國產豬肉及負責任的態度，表示肯定與感謝。

農委會說明，為落實台灣豬證明標章管理，中央畜產會自今年1月1日起加強查核已核發標章的店家及通路，至1月8日計查核2095家，撤下或收回標章107家。

農委會表示，未來仍將責成中央畜產會於1月底前完成查核台灣豬證明標章，務必落實標章管理工作，以確保消費大眾購買國產豬肉的權益。

(中央社)