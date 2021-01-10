李亞萍向來個性直率、說話嗆辣，之前曾爆料余天婚前是1夜7次郎，婚後變7天1次郎，現在更是7年1次郎，怨他床上功夫不好，近日，房事再被提及，讓她忍不住變臉質問：「妳是跟余大哥有什麼關係？」不過其實這只是節目效果。

女星凱莉(梁凱莉)不僅私下愛哭，也常在節目上落淚，為了測試她的抗壓能力，她在《綜藝大熱門》中挑戰訪問李亞萍，而節目安排的第一道問題，就讓她緊張到全身發抖，支支吾吾念出「余……余天大哥說，從政賠掉5棟房子，請問是在哪裡的5棟房子？」

李亞萍大嘆氣回「這關妳什麼事啊？」凱莉不死心繼續追問，讓她怒火中燒冷回，「妳要買給我嗎？妳沒有錢就廢話不要說。」想不到下一題更猛，讓她趕緊說是任務卡上寫的，「亞萍姐曾說余天大哥床上功夫不好，請問余天大哥睡前有哪些壞習慣讓妳不滿？」

李亞萍配合節目效果動怒。(圖／翻攝自YouTube)

李亞萍聽完瞬間變臉，反問「奇怪了，妳為什麼會問這一道題目？妳是跟余大哥有什麼關係？妳不滿意是不是？我很滿意我生了三個。」雖然李亞萍作勢不爽，但其實她只是配合演出，還主動給凱莉一個暖心擁抱，吳宗憲則在一旁笑回「大姐心很好，脾氣很壞。」

其實，余天之前曾自爆20年以上沒性生活，所以早過慣無性生活，這讓李亞萍也忍不住反擊他床上功夫不好，「年輕的時候，外號叫一夜7次郎，一天7次郎也可以，婚後變成7天1次郎」，更開玩笑說「再久一點，也7年…不算是郎了。」

(中時新聞網)