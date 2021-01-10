4.9地震 崇德往花蓮、鳳林慢行 影響3列次 14:272021/01/10 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 各地震度表。（取自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣政府西南方29.2公里處，今日上午11時23分發生芮氏規模4.9地震，台鐵局表示，崇德往花蓮往鳳林間，按地震3級規定辦理，經第一班列車以時速60公里慢行無異狀，下午12時5分起路線恢復正常行駛，影響3列次20分。 新聞早班車》Google下架Parler 社媒全面封殺川普 陽光露臉 六甲賞落羽松人潮暴增 (中時 ) #地震 #花蓮 #鳳林 #影響 #列次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 円星科技M31 董事長林孝平辭世 逆風中前行精神令人敬佩 14:502021/01/10 財經 光良疫情零收入 自掏腰包發年終寵員工遇地震嚇壞 17:532021/01/10 娛樂 看屋筆記： 士林區士林一品(個案＋價格分析) 09:002021/01/10 建案開箱-台北 理想大地牛轉新運年菜 鑲金又包銀 04:102021/01/10 產業．科技 凍慘了 三峽茶農憂霜害影響收成 04:102021/01/10 地方新聞 牛轉薪機徵才 800工作等您來 04:102021/01/10 地方新聞 木棒聯賽》花體送再見保送 東體甜蜜復仇闖16強 18:112021/01/10 體育 苗栗YouBike騎乘人次破200萬 前30分鐘免費延至年底 15:122021/01/10 寶島 地鳴驚人 11：23花蓮4.9地震 網：鳳林、埔里有爆炸聲 11:282021/01/10 生活 NBA》球弟寫歷史！史上最年輕大三元助黃蜂射鷹 10:342021/01/10 體育 才傳墜機 印尼再爆嚴重土石流 11死18傷 15:462021/01/10 國際 生活熱門新聞 回暖1天急凍 明寒流再襲下探6度 這2天最冷 - 生活 基隆步道驚見超巨扁尾怪蛇 內行曝：台灣最毒 - 生活 全台灣只剩屏東有10度 絕世寒流灌冷風！專家預告再兩波 - 生活 手機耗電元凶原來是它 專家曝：沒在用快關掉 - 生活 61歲男癌細胞竄全身 確診新冠後腫瘤竟奇蹟消失 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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