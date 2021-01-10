花蓮縣政府西南方29.2公里處，今日上午11時23分發生芮氏規模4.9地震，台鐵局表示，崇德往花蓮往鳳林間，按地震3級規定辦理，經第一班列車以時速60公里慢行無異狀，下午12時5分起路線恢復正常行駛，影響3列次20分。

(中時 )