嘉義玉山扶輪社社友不畏寒流來襲，在文化公園開唱募款。（玉山扶輪社提供）

扶輪社社友熱情為弱勢募款，頂著寒風在文化公園開唱。（玉山扶輪社提供）

這波霸王級寒流非常冷感，嘉義市夜晚低溫約僅9、10度，玉山扶輪社揪數個扶輪社，不畏寒風，9日周末晚上在嘉義市文化公園舉辦慈善音樂會，以紅包場的方式，在街頭開唱募款，共募得約75萬元，將捐助嘉義縣市的弱勢家庭。

嘉義玉山扶輪社長黃建銘表示，這場慈善音樂晚會，由具有街頭藝人執照的玉山扶輪公益樂團團長翁金生及團員發起，他們雖然不是專業表演團體，但每年都會配合很多的公益及募款演出，為社會帶來溫暖。

黃建銘指出，此次慈善音樂會獲得很大回響，嘉義縣市有14個扶輪社協辦，7個扶輪社合辦表演，許多社友及企業界人士紛紛慷慨解囊，贊助這次慈善募款，表演前已募集超過50萬元以上的捐款。

這場慈善音樂會是以早期台灣歌廳的紅包場模式進行，除了懷舊喚起大家的回憶，也重溫觀眾用紅包鼓勵表演者的心意，所有紅包收入都捐助公益，法務部次長蔡碧仲偕夫人黃淑英也共襄盛舉。

黃建銘說，許多扶輪社友及夫人熱心公益不落人後，爭相報名演唱募款，此次活動總計募得約75萬元，將全數捐助嘉義地區的弱勢家庭。

(中時 )