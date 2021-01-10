因著黃桂枝將個案當成家人在照顧，讓許多個案家屬放心將家中長輩交給她照護。（門諾基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

黃桂枝雖然獲獎，她仍認為其實有很多居服員和她一樣認真、努力，盼金典獎能給予居服員們足夠信心持續投入長照服務。（門諾基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

在門諾基金會擔任居家服務員的黃桂枝服務17年從未請假，就算工作途中被狗嚴重咬傷，手指截肢須休養也是如此，黃在服務期間總是以「家人」的角度細心地關照每個個案，終於榮獲衛福部第6屆社區金點獎的肯定；雖然獲獎，黃桂枝仍認為其實有很多居服員和她一樣認真、努力，金典獎除讓大眾看見長期在花東默默耕耘的長照工作者，更能給予這些工作者們足夠信心持續投入長照服務。

居家服務員主要提供個案洗澡、如廁、餵食、擦藥、復建、陪同就醫…等日常生活中不可或缺的服務；黃桂枝選擇這行業的原因背後在於跟自己身為母親的角色有關，她說，踏入居服員前，曾在醫院擔任4年護理助理，當時與先生離異，必須獨自撫養3個孩子，而醫院工作因需輪班，考量孩子需求，加上有有醫療相關的照護經驗，在朋友介紹下展開培訓後即進入門諾基金會工作。

對黃桂枝來說，擔任居服員除了是份養活自己、拉拔孩子長大的工作外，更是她的生活重心，她提及曾經在工作時被狗嚴重咬傷，造成手指第一節必須截肢，而當下擔心的卻是「糟糕了，要請假，是否會影響服務？還能繼續擔任居服員嗎？」當問及工作遭遇的困難時，則是想到「遇到會拖延長者就醫家屬時，令自己擔心長輩健康。」

此外，黃桂枝也會不厭其煩鼓勵個案在能力範圍內，帶著他們進行簡單肢體擺動、伸展，並將相關的物理治療知識和技巧教導給個案和家屬，曾有位高齡90歲的杜姓老婦因中風長期臥病在床，在她的鼓勵下開始進行健康操，身體自主能力及意識認知日漸恢復，且本來沉默不語的杜姓老婦，現在也會經常和她說話聊天，展現精神良好的一面，她笑說，「長輩肉眼可見的進步，就是自己在工作上成就感的來源」。

因著黃桂枝將個案當成家人在照顧，也讓她時常被個案鄰居認為是個案的女兒，黃桂枝笑說，鄰居有時候會問個案「她是你女兒嗎？」個案回說「不是，她是我的居服員」。黃桂枝融入案家的心意，正是她溫暖服務的特色，讓許多個案家屬放心將家中長輩交給她照護外，表現更深獲個案、長官肯定，因此榮獲衛福部金點獎殊榮。

(中時 )