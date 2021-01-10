志工媽媽和獅子會會友們輪番上台帶來舞蹈、歌唱等精彩表演。（謝瓊雲攝）

志工媽媽和獅子會會友們輪番上台帶來舞蹈、歌唱等精彩表演。（謝瓊雲攝）

溪湖獅子會舉辦冬令送暖活動，委託溪湖保安宮志工廚媽們準備250人份豐盛平安餐，現場志工、會友與弱勢民眾不分彼此一起用餐看表演，溫馨又熱鬧。（謝瓊雲攝）

現場等候領餐民眾大排長龍。（謝瓊雲攝）

愛在溪湖，冬令送暖！溪湖獅子會會長蔡寶霞號召10多個分會獅友，10日上午在溪湖汴頭里保安宮舉辦冬令送暖活動，上百名獅會成員與志工們，陪著弱勢民眾義剪、看表演，一起吃平安餐，再由樂湖食物銀行分送本月物資，溫馨又熱鬧。

在蔡寶霞發起與號召下，包含清水岩獅子會、彰化七星獅子會、金湖獅子會、金玉湖獅子會與彰化高中獅子會等10多個分會都熱情響應，並請來雅頓時尚髮型設計師為民眾義剪，現場揮毫送春聯等活動，社區媽媽與會友們盛裝穿起日式和服，登台帶來精采演出，熱鬧滾滾。

蔡寶霞表示，天氣冷颼颼，盼在歲末年終讓弱勢家戶感受到社會溫暖，除了樂湖食物銀行提供物資讓100個在地關懷戶領取，各分會也贊助許多慰問品，並集資發給每戶各1000元的關懷禮金。

助理總監楊景源指，過去冬令送暖活動都只是單純發放物資，這次是首度結合義剪、送春聯活動，現場也有精彩的節目演出，大家不分彼此、中午一起享用由保安宮志工大廚們烹調250人分的平安餐，盼讓弱勢民眾感受到社團的關懷與陪伴。

樂湖食（實）物銀行去年中成立，執行長楊珮欣說，感謝溪湖在地企業店家熱烈支持與響應，定期供應不少生活日用品與實品，每月都有固定的物資領取發放日，通過審核固定可領取物資的在地關懷戶有100戶，這次配合社團活動將發放日提前並移師到戶外辦理，方便關懷戶一併領取。

(中時 )