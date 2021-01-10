1月7日至9日強烈寒流來襲，台南市農業局接獲北門區通報洋香瓜生長受影響。市長黃偉哲關心洋香瓜生長，指示農業局協助瓜農強化栽培管理技術，提升果品品質。

農業局表示，全台裡作洋香瓜種植面積898公頃，台南市552公頃，約占全台61.4％；全台總產量1萬2051公噸，台南市6930公噸，約占全台57.5％。主產區為東山(132公頃)、北門(79公頃)、後壁(57公頃)、安南(49公頃)、白河(42公頃)及將軍(41公頃)等。

農業局長謝耀清10日與台南區農業改良場研究員黃圓滿、台南市議員謝財旺、北門區長張明寶、錦湖里長陳國雍至北門區洋香瓜產區勘災，發現除受低溫影響外，部分田區植株發現為早期根系褐化造成生長不良，存活的植株於葉背發現銀葉粉蝨，植株呈現老葉黃化。

謝耀清表示，依據文獻記載，洋香瓜在攝氏7.4度以下超過48小時，會發生低溫障礙情形，將持續觀察產地情形，另請北門區公所提報洋香瓜栽培管理計畫，辦理洋香瓜栽培管理講習會及相關資材需求，以提升洋香瓜品質，維護農民權益。

(中時 )