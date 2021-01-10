髮型設計師響應本願山冬令救濟愛心活動，現場服務弱勢民眾義剪。（王文吉攝）

本願山冬令救濟愛心活動現場提供揮毫春聯及年畫讓民眾索取。（王文吉攝）

本願山冬令救濟愛心活動現場提供揮毫春聯及年畫讓民眾索取。（王文吉攝）

本願山彌陀講堂連續19年舉辦冬令救濟愛心活動，今年募集弘達牙醫診所等善心人士布施200多萬元，9日在潭子發送500份民生用品、醫療口罩等物資，以及每人600元紅包。現場並號召志工料理130桌素食佳餚，宴請來自全台的感恩，另有義剪及贈送春聯年畫等，氣氛溫馨。

本願山彌陀講堂10日舉辦冬令救濟愛心活動，由弘達牙醫診所江永言醫師等10多位善心人士無償布施500份民生用品、醫療口罩等物資，總金額超過220萬元。本願山也致贈每人600元禮金，並席開130桌素食佳餚，由香積組長張詠松帶領百餘位志工發心辦桌。

1300多名感恩戶一早陸續到場，志工立即合掌問候，為他們別上胸花，引導就坐，並奉上茶水、咖啡、薑湯禦寒，讓他們感受人間處處有溫情。台中市副議長顏莉敏、前新黨主席郁慕明等均到場關懷，台中市社會局長彭懷真肯定本願山發願善舉，讓弱勢者備感溫暖。

彭懷真表示，本願山連續19年為台中市民服務，在寒冬中更顯意義，今天並提供義剪及贈送春聯等活動，是非常好的事情，號召各地的關懷據點及協會一起來為身障、獨居長輩及低收朋友做一些事，我們非常感謝。

住持釋信願表示，新冠肺炎肆虐，冬令救濟愛心活動主題「茹素防疫」，期望全球疫情消弭，祈願罹病者早日康復，祝禱因疫去世者永恆安寧。本願山注重心靈激勵及人格尊重，所以尊稱接受救濟的低中收入戶、邊緣戶及獨居老人為感恩戶，感恩他們接受本願山的供養。

新冠病毒疫情持續延燒，本願山動員數十位志工全力做好防疫措施，活動現場架起紅龍劃分動線，保持社交距離，凡進入會場立即量測額溫、噴酒精、發口罩，並貼上標記，除了中午用餐外，所有人員均全程佩戴口罩，力求防疫到位，人人安心，活動圓滿。

(中時 )