(15：10更新)去年12月27日入境的英國華航班機，中央流行疫情指揮中心祭出高規格的防疫模式因應，全機111名旅客都入住集中檢疫所，明天零時起所有人員檢疫期滿，指揮中心今再度呼籲，該班機旅客離開集中檢疫所後若出現發燒、腹瀉、呼吸道症狀，勿搭乘大眾運輸工具返家，建議由家人接送，或多加利用防疫計程車。

該華航班機去年底入境後，後續驗出3名確診者，其中有2人為變異病毒株，指揮中心去年底對英國祭出航班減半，機組員入境後需進行14天居家檢疫後，目前華航、長榮均宣布暫時停飛。

指揮中心先前提出的自主健康管理者指引中指出，居檢者解除14天隔離後，若出現高於38度的發燒、嗅味覺異常、腹瀉或有呼吸道症狀者皆不得搭乘大眾運輸工具，應先撥打1922或連繫各地方衛生局至指定採檢站進行採檢。

疾管署長周志浩表示，除有症狀者依規定不得搭乘大眾運輸工具外，建議解隔離民眾多加使用防疫計程車，或請家人開車接送，返家繼續進行自主健康管理，若有外出必要時也應戴好口罩避免傳染。

醫服會執行長王必勝指出，英國華航班機旅客明天零時起解隔離，多數民眾都採家人接送的方式返家，離開前所有人員也都要再接受一次採檢，避免有漏網之魚。

至於目前國內集中檢疫所量能是否足夠？王必勝表示，目前國內集中檢疫所共3765間，住房率約30％，至於因應春節返鄉人潮所釋出的1500間檢疫旅館，目前已有818人預約，預約率約佔5成，「沒有想像中熱烈」，歡迎有需求的民眾多加使用。

(中時 )