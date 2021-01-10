武姓、范姓越南籍來台擔任工廠鐵工，去年6月間，因酒後與陳姓同鄉口角互毆，武姓懷恨在心，隔2日，武、范騎車在新北市八里忠孝路、忠四路路邊巧遇陳，隨即持尖刀、安全帽痛毆並刺傷陳胸口，導致陳失血過多死亡，士林地院審結，依共同犯傷害致人於死罪，武、范均判處有期徒刑10年，並於執行完畢後驅逐出境，可上訴。

35歲武姓越南移工，常與同鄉29歲陳姓移工在海邊飲酒，去年6月25日與陳口角並被毆傷，他隨即告訴范男，打算27日到陳的宿舍討回公道，卻因陳不在房間，2人騎車離開，晚間7點多，在忠孝路、忠四巧遇，見陳與其他同鄉走在一起，隨即萌生報復的念頭。

武從車廂內拿出刀刃21公分的水果刀，范則手持安全帽，武從後方持刀往陳的右胸攻擊，刺中1刀後，陳趁隙逃跑，2人自後方追趕，范還拿安全帽丟擲，但沒有丟中，直到陳貼倒在第上，他還用腳踹陳頭部，直到有人報警，武、范立即逃逸並丟棄凶刀。

檢警循線逮捕2人，武辯稱是發生拉扯，不知道誰從後方推了他一把，刀子才刺中陳的心臟，並沒有殺人的故意，而范則稱，知道兩人曾因酒後發生爭執，但不知武的機車內有藏一把刀，范承認有傷害否認犯罪。其他同鄉作證，指稱陳走在後面，只聽到有人喊「看你還敢不敢打我？看你還敢不敢打我？」法官並不採信2人說詞。

判決指出，衡量陳被攻擊的部位，若真要取人信命，當選擇更接近要害部位，並稱「還敢不敢打我」，並無期望陳死亡的言語，並在陳友人抵達前已經先行離開，未持續攻擊，並無積極證據證明有殺人的動機和犯意，事後，武、范分別誒長台幣26萬多、6萬元給死者家屬達成和解，因而更改起訴殺人罪，改以傷害致死判處2人徒刑10年。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )