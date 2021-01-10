高鐵農曆春節車票 明天零時開放搶票 14:352021/01/10 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵公司1月11日凌晨零時起，開放預購農曆春節疏運期間的車票。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年農曆春節共有7天假期，台灣高鐵公司規劃自2月8日至17日為春節疏運期，10天提供1820班次的旅運服務，較平常增加3成運能，旅客可自明日凌晨零時起預購車票。 台灣高鐵表示，春節疏運期間加開441班次列車，包括南下236班、北上205班，運能較平常增加3成，呼籲旅客預先訂位並提早完成取票。春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。 台鐵最美電聯車 春節前難上路 寒流、春節檔期帶動 網購火鍋湯底、年貨熱銷 (中時 ) #春節 #疏運 #旅客 #車票 #高鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 煞車參數無法優化 台鐵新車上路延後 11:182021/01/09 生活 兒童運動設施新添1處 新竹左岸Pushbike滑輪公園春節前完工 14:272021/01/10 寶島 受疫情影響 台鐵春節訂票減近4成 04:102021/01/09 生活新聞 新北迎春節 1360處全面大消毒 04:102021/01/09 地方新聞 港府籌備接種工作本月完成 預計春節前後打復星疫苗 13:222021/01/09 兩岸 養豬百億基金 最快春節前實施 04:102021/01/10 焦點要聞 理想大地牛轉新運年菜 鑲金又包銀 04:102021/01/10 產業．科技 春節毛豬 畜牧處喊每公斤80元以下 04:102021/01/10 政治要聞 ETF除息秀 搶領紅包 04:102021/01/10 財經要聞 憂釀防疫破口 春運考驗大 04:102021/01/09 全球財經 國巨稼動率 挑戰二年新高 04:102021/01/09 證券．權證 生活熱門新聞 回暖1天急凍 明寒流再襲下探6度 這2天最冷 - 生活 基隆步道驚見超巨扁尾怪蛇 內行曝：台灣最毒 - 生活 全台灣只剩屏東有10度 絕世寒流灌冷風！專家預告再兩波 - 生活 手機耗電元凶原來是它 專家曝：沒在用快關掉 - 生活 61歲男癌細胞竄全身 確診新冠後腫瘤竟奇蹟消失 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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