今年農曆春節共有7天假期，台灣高鐵公司規劃自2月8日至17日為春節疏運期，10天提供1820班次的旅運服務，較平常增加3成運能，旅客可自明日凌晨零時起預購車票。

台灣高鐵表示，春節疏運期間加開441班次列車，包括南下236班、北上205班，運能較平常增加3成，呼籲旅客預先訂位並提早完成取票。春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。

(中時 )