半導體矽智財廠円星科技（M31）今（10）日發出重訊，董事長林孝平不幸過世，享壽62歲。縱觀林孝平一生，就算被聯電旗下智原科技逼迫離開，身體也深受小兒麻痺之苦，但林孝平從不低頭認輸，在逆風中前行，帶領円星科技在科技業中殺出一條血路出來。

林孝平曾任聯電旗下半導體設計服務商智原科技總經理達15年，2011年卻遭拔除總經理職位，那時他被迫接受現實，但不願離開戰場。

2011年底，林孝平在新竹成立円星科技時，做起IP生意，但一開始並沒人看好，不過林孝平的好友稱其是「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」的人，就算林曾罹患小兒麻痺，大腿到腳掌多次開刀，2018年其右腿的坐骨神經更受損，但他不用枴杖和助行器，在逆風中昂首前行。

由於得過小兒麻痺，林孝平也曾遭受歧視和嘲笑，對人有更多的理解和同情心，因此，林孝平能收人心，自己也從不擺姿態，所以能留住員工，就算當時外界不看好円星科技，一批智源老將也願和林孝平同進退，一起創業。

為何円星科技要以M31作為公司的英文名稱？該公司網站引林孝平的話表示，因為M31又名仙女座星系，它是一個距離地球兩百二十五萬光年、擁有一兆顆恆星的雙核心螺旋星系，也是在地球上肉眼可見最遠的「深空天體」。林孝平更期許，所開發的每一個IP，就像M31星系一般，充滿了無限的想像與未來，這樣的想像與未來，都可一一被看見與實現。

円星科技創業以來，傑出表現受到國際肯定，《工商時報》報導，2020年更受台積電認可，並獲頒「2020年特殊製程矽智財合作夥伴獎」，台積電開放創新平臺（OIP，Open Innovation Platform®）年度獎項，旨在表彰產業生態系統之合作夥伴，如M31 円星科技，在實現下一世代系統單晶片（SoC）及三維積體電路（3DIC）設計方面所做的卓越貢獻。

(中時新聞網)